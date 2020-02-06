Фигурист молится о здоровье звезды "Моей прекрасной няни"

Опасения поклонников Анастасии Заворотнюк о том, что с нею произошло худшее, похоже, оказались напрасными. Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала понять, что актриса жива и сейчас о ней заботится муж Петр Чернышев.

Ранее в Сети появились слухи о том, что именно фигурист довел жену до болезни своими изменами. Неоднократно возникали сплетни и о разводе пары, однако поклонники оставались в неведении – семья Заворотнюк никак это не комментировала.

На своей странице в Инстаграм наставница посвятила фигуристу теплый пост – сегодня ему исполнилось 49 лет. "Люблю твои человеческие качества. Особенно сейчас, когда ты стремишься отдать всю силу своей любви Насте. Ты отмаливаешь ее и это потрясающе. Горжусь тобой, люблю тебя", – восхитилась тренер силой духа супруга актрисы и его любовью к ней.

Таким образом, Тарасова дала понять, что и печальные слухи о разводе пары, и предположения об уже случившейся трагедии оказались ложью. Однако точной информации о здоровье звезды сериала "Моя прекрасная няня" пока нет, близкие актрисы воздерживаются от каких-либо комментариев.

Ранее Анастасию Заворотнюк увидели с детьми в кафе.