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"Не выдержал организм": появились скандальные данные о причинах болезни Заворотнюк

"Не выдержал организм": появились скандальные данные о причинах болезни Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" назвали свою версию

Еще совсем недавно общественность обсуждала слухи о разладе в семье Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева. Некоторые были уверены, что знаменитости решили развестись. Читатели "Утра" и вовсе уверены, что болезнь звезды вызвана нелегкой жизнью Заворотнюк с супругом. 

Так, один из комментаторов выразил уверенность в том, что Петр Чернышев буквально довел Анастасию до болезненного состояния. 

"Настя заболела от такой семейной жизни какую устроил ей Чернышёв. Она не умеет жить в грязи вот и не выдержал организм", – написал пользователей в комментариях. 

Другой комментатор решил, что молчание родственников Заворотнюк связано с тем, чтобы "страсти вокруг фамилии" не умолкали, так как "народ давно забыл, кто такая Анастасия Заворотнюк". Правда это или нет, утверждать, конечно, невозможно. Семья Анастасии по-прежнему хранит молчание о состоянии кумиров миллионов и даже за вознаграждение отказывается комментировать какую-либо информацию.  

Напомним, ранее известная американская фигуристка Наоми Ланг опубликовала совместные снимки с Петром Чернышевым. Когда-то давно они вместе выступали на международных соревнованиях по фигурному катанию.  

Официально они никогда не состояли в отношениях, однако подписчики начали сравнивать супруга звезды сериала "Моя прекрасная няня" с наследние американки. Вероятнее всего, что фигурист просто поддерживает добрые приятельские отношения с бывшей партнершей, так как вместе они выиграли пять чемпионатов США. 

Сергей САЗОНОВ

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