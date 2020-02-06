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Смеющаяся Заворотнюк дала себе 20 лет жизни

Смеющаяся Заворотнюк дала себе 20 лет жизни
Анастасия Заворотнюк. Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" предсказала свою судьбу

Журналисты и поклонники Анастасии Заворотнюк пытаются выяснить, что же происходит с актрисой и есть ли у нее шанс на выздоровление. В это время ее бывший муж рассказал о прогнозе, который себе когда-то сделала актриса. На видео, которое предоставил Олаф Шварцкопф, слышно, как актриса говорит, что хотела бы пожить еще 20 или 30 лет.

Ролик был снят в 1993 году, 27 лет назад. Похоже, что время, которое сама себе отвела Заворотнюк, начало подходить к концу.

"Господи, слава тебе, чтобы мне пожить лет 20-30", – говорит со смехом Заворотнюк на ролике, который показали в студии программы "Пусть говорят".

Пока Анастасия Заворотнюк находится в реабилитационном центре. В каком именно состоянии находится артистка – остается только гадать. По одним сообщениям, ей становится хуже, по другим – есть положительные изменения.

В центре внимания репортеров оказалась вся семья Заворотнюк. В интернете во всех подробностях начали обсуждать личную жизнь знаменитости, предполагая измены и даже развод с мужем. Но правду об отношениях актрисы и Петра Чернышева раскрыла Татьяна Тарасова.

Тренер написала, что муж заботится об актрисе и отдает ей "всю силу своей любви".

До этого эксперт рассказал, в каком состоянии находится Анастасия Заворотнюк. 

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ЭКО и стволовые клетки: как Заворотнюк изменилась после родов
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

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