Смеющаяся Заворотнюк дала себе 20 лет жизни
Журналисты и поклонники Анастасии Заворотнюк пытаются выяснить, что же происходит с актрисой и есть ли у нее шанс на выздоровление. В это время ее бывший муж рассказал о прогнозе, который себе когда-то сделала актриса. На видео, которое предоставил Олаф Шварцкопф, слышно, как актриса говорит, что хотела бы пожить еще 20 или 30 лет.
Ролик был снят в 1993 году, 27 лет назад. Похоже, что время, которое сама себе отвела Заворотнюк, начало подходить к концу.
"Господи, слава тебе, чтобы мне пожить лет 20-30", – говорит со смехом Заворотнюк на ролике, который показали в студии программы "Пусть говорят".
Пока Анастасия Заворотнюк находится в реабилитационном центре. В каком именно состоянии находится артистка – остается только гадать. По одним сообщениям, ей становится хуже, по другим – есть положительные изменения.
В центре внимания репортеров оказалась вся семья Заворотнюк. В интернете во всех подробностях начали обсуждать личную жизнь знаменитости, предполагая измены и даже развод с мужем. Но правду об отношениях актрисы и Петра Чернышева раскрыла Татьяна Тарасова.
Тренер написала, что муж заботится об актрисе и отдает ей "всю силу своей любви".
До этого эксперт рассказал, в каком состоянии находится Анастасия Заворотнюк.
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