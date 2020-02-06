Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Партнерша выдала всю правду о муже Заворотнюк

Партнерша выдала всю правду о муже Заворотнюк
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супруга звезды сериала "Моя прекрасная няня" обсуждают в интернете

Татьяна Навка обратилась к Петру Чернышеву в социальных сетях в его день рождения. Сегодня, 6 февраля, спортсмену исполнилось 49 лет. В этот день его партнерша по ледовому шоу решила сказать правду о фигуристе. Она призналась, что муж Заворотнюк невероятно талантливый и очень светлый человек.

"Мой потрясающий друг, моя поддержка на льду, мой единомышленник, талантливый и безумно хороший Петр Чернышев, С Днем Рождения! Редко можно встретить столь светлого человека, который остается таким несмотря ни на что! Друзья, близкие и поклонники его просто обожают", – написала Навка в Инстаграм.

После спортсменка пожелала Петру Чернышеву крепкого здоровья и благополучия, а также не могла обойти стороной болезнь его жены: "ну и, конечно, самое главное, чтобы Настя выздоровела! Мы верим в лучшее!" – добавила Навка.

Поклонники к поздравлениям присоединились и завалили мужа Заворотнюк комплиментами и поздравлениями. Больше всего спортсмену, конечно, желают выздоровления жены.

Анастасия Заворотнюк по-прежнему находится в реабилитационном центре в Подмосковье. Новости о здоровье артистки приходят самые разные. По некоторым данным, ее стало лучше, по другой версии, ее состояние, наоборот, ухудшилось.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей