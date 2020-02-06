Супруга звезды сериала "Моя прекрасная няня" обсуждают в интернете

Татьяна Навка обратилась к Петру Чернышеву в социальных сетях в его день рождения. Сегодня, 6 февраля, спортсмену исполнилось 49 лет. В этот день его партнерша по ледовому шоу решила сказать правду о фигуристе. Она призналась, что муж Заворотнюк невероятно талантливый и очень светлый человек.

"Мой потрясающий друг, моя поддержка на льду, мой единомышленник, талантливый и безумно хороший Петр Чернышев, С Днем Рождения! Редко можно встретить столь светлого человека, который остается таким несмотря ни на что! Друзья, близкие и поклонники его просто обожают", – написала Навка в Инстаграм.

После спортсменка пожелала Петру Чернышеву крепкого здоровья и благополучия, а также не могла обойти стороной болезнь его жены: "ну и, конечно, самое главное, чтобы Настя выздоровела! Мы верим в лучшее!" – добавила Навка.

Поклонники к поздравлениям присоединились и завалили мужа Заворотнюк комплиментами и поздравлениями. Больше всего спортсмену, конечно, желают выздоровления жены.

Анастасия Заворотнюк по-прежнему находится в реабилитационном центре в Подмосковье. Новости о здоровье артистки приходят самые разные. По некоторым данным, ее стало лучше, по другой версии, ее состояние, наоборот, ухудшилось.