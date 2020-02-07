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Нежно поддержавшая Чернышева партнерша получила ответ от Заворотнюк

Нежно поддержавшая Чернышева партнерша получила ответ от Заворотнюк
Петр Чернышев. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Навка получила неожиданный отклик от семьи звезды сериала "Моя прекрасная няня"

Татьяна Навка тепло поздравила своего коллегу Петра Чернышева с днем рождения. Нежные слова в адрес артиста растрогали и дочь Анастасии Заворотнюк Анну. 

"Редко можно встретить столь светлого человека, который остается таким, несмотря ни на что!!! Друзья, близкие и поклонники его просто обожают, и уверена, что присоединятся к моему поздравлению!!! В этот прекрасный день, мы желаем тебе крепкого здоровья, огромного счастья, процветания и благополучия!!!", – написала в своей социальной сети спортсменка. 

Также фигуристка сказала добрые слова поддержки в адрес супруги артиста – Анастасии Заворотнюк. "Конечно, самое главное, чтобы Настя выздоровела! Мы верим в лучшее!!!" – подметила она. 

Пост Навки поддержали многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Не осталась в стороне и старшая дочь звезды ситкома "Моя прекрасная няня" Анна. Красавица воздержалась от слов, оставив под поздравлением лишь символ в виде сложенных ладоней. 

Новость о том, что Анастасия Завортнюк тяжело больна, появилась в середине 2019 года. По данным СМИ, у артистки диагностировали опухоль мозга. По последним данным, звезда сериала "Моя прекрасная няня" по-прежнему находится в реабилитационном центре в Подмосковье. Новости о состоянии артистки приходят самые разные. Некоторые утверждают, что ей стало только хуже, другие, что лучше. К сожалению, о том, что творится с Заворотнюк на самом деле неизвестно, так как ее семья приняла решение скрывать происходящее.

Марина МОНРО

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