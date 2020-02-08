"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа
Молчание семьи о состоянии больной Анастасии Заворотнюк вызывает массу вопросов и теорий у ее фанатов. Народ, который не исключает того, что актриса уже давно умерла, хочет узнать правду о том, с чем ей пришлось столкнуться. Однако читатели "Утро.ру" считают, что этого никогда не произойдет, а если случится самое страшное и супруга Петра Чернышева умрет, то об этом никому не скажут.
"Здесь и хоронить будут втихаря, своим кругом, чтоб никто не узнал", – отмечает один из пользователей Сети. Другие также полагают, что из-за такого широкого общественного резонанса отсутствие каких-либо комментариев со стороны родственников Заворотнюк выглядит "грязно и пошло". Тем более, что, например, история скончавшегося от рака врача-онколога Андрея Павленко была честной и правдивой, подчеркнули они.
"Пишут о том, что Анастасия тяжело больна – рак мозга и выкладывают отфотожопленные старые фотки – фейковые домыслы. Грязь. А родственнички затаились. Неужели им нужна такая популярность? Давно бы уже рассказали правду об Анастасии, чтобы прекратились сплетни. Похоже, они их и порождают", - возмутился один из пользователей Сети, прочитав текст о звезде "Моей прекрасной няни".
Другие же подчеркивают, что семья Заворотнюк молчит, возможно, потому что у нее есть шанс на выздоровление.
Информация о том, что актриса сериала "Моя прекрасная няня" больна, появилась в начале осени 2019-го. По неподтвержденным данным, у Заворотнюк рак мозга. Родные знаменитости рассказали поклонникам, что она больна, но не уточнили диагноз. Свидетели сообщали, что Заворотнюк покинула реабилитационную клинику, где проходила лечение. Где сейчас находится артистка и что с ней происходит, неизвестно. Некоторые поклонники считают, что она скрывается из-за неудачной пластики или долгов.
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