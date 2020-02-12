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Заворотнюк появилась в семейном телешоу

Заворотнюк появилась в семейном телешоу
Анастасия Заворотнюк. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" нарядилась в элегантный брючный костюм

Анастасия Заворотнюк, за судьбой которой пристально следит вся страна, снялась в семейной телепередаче. Ролик активно распространяется в Сети. На кадрах излучающая позитив актриса выглядит роскошно. 

Ее изящную фигуру подчеркивает черный брючный костюм с удлиненным пиджаком. Элегантный наряд дополняют стильные туфли на высоких каблуках. 

Во внешнем виде Заворотнюк нет ни намека на болезнь, о которой судачат россияне. Впрочем, видео, о котором речь, -  многолетней давности. 

О нем напомнили пользователям Сети авторы Инстаграм-аккаунта "Spletnica.TV", выложив фрагмент музыкального шоу "Два голоса". В нем также снялась ушедшая из жизни от рака мозга в июне 2015 года Жанна Фриске. Певицу улыбкой встречает героиня "Моей прекрасной няни", у которой, по неподтвержденной информации, тот же диагноз.  

Ролик посмотрели около 50 тыс. поклонников артисток, которых он взбудоражил не на шутку. Некоторые из них оставили свои комментарии. Часть фанатов пожелали здоровья Анастасии и пожалели Жанну. 

"Жалко песню не послушали", "Откуда мы знаем какие они были в обычной жизни, какие грехи были у них. Заворотнюк в свое время увела Жигунова из семьи....А экранный образ еще ничего не значит", – отреагировали на ролик интернет-пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Напомним, осенью 2019 года поползли слухи о болезни Заворотнюк. Их подтвердили родные артистки, не уточнив при этом диагноз. 

Ранее в Сети предположили, что родные знаменитости не разрешат поклонникам с ней попрощаться. 

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Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Ксения АНДРЕЕВА

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