Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" отказалась за деньги выдать правду о матери

Здоровье Анастасии Заворотнюк вот уже полгода волнует поклонников и журналистов. Последние недавно снова начали вспоминать, как наследнице актрисы предлагали деньги за участие в шоу Андрея Малахова, но она отказалась. Новость появилась еще в сентябре, однако сама мысль, что Анна появится в студии, до сих пор вызывает фурор в СМИ.

Журналисты продолжают снова и снова сообщать о возможном визите девушки на "Прямой эфир", ведь она могла бы рассказать всю правду о болезни матери.

"Возможно, 24-летняя Анна Заворотнюк, наконец, раскроет данные о том, что на самом деле происходит со звездой сериала "Моя прекрасная няня", - пишет РИА ФАН.

Пока новых данных о состоянии известной актрисы не появляется, в медиапространстве продолжают обсуждать жизнь звезды и ее родственников до болезни. В интернете публикуют старые видео с актрисой. На одном из них она отводит себе 20 лет жизни, а на кадрах из другого встречается с Жанной Фриске.

Также под пристальным вниманием оказался муж Заворотнюк. В центре обсуждений – жизнь Петра Чернышева в США и его взаимоотношения с бывшей партнершей.