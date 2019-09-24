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"Грязная сенсация": дочь Заворотнюк возмутили миллионы от Малахова

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анна резко высказалась после сплетен о баснословной плате за эфир с участием звезды сериала "Моя прекрасная няня"

Дочь Анастасии Заворотнюк, за здоровьем которой пристально следит вся страна, рассказал всю правду о 15 миллионах от ведущего программы "Прямой эфир" Андрея Малахова. По словам Анны редакция передачи не предлагала ей денег. 

Все, о чем написали "желтые" издания, по ее словам, является ложью ради "хайпа" и "грязной сенсации". Дочь больной актрисы также отметила, что вся семья Заворотнюк хорошо знакома с Малаховым.

Девушка со своей страницы в Instagram призвала журналистов остудить пыл и "не спекулировать" выдуманными фактами. Вместо фотографии в соцсети эффектная блондинка разместила снимок текста. 

"Невыносимо, когда ради шума, ради хайпа используют любую ложь и раздувают грязную сенсацию", – заключила Аня.

Напомним, накануне появилась информация о том, что редакция телепрограммы "Прямой эфир" якобы пыталась подкупить дочь "няни Вики". Однако наследница, как писали СМИ, сразу отказалась от предложенной суммы, заявив, что ее семья в деньгах не нуждается. 

Ксения АНДРЕЕВА
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