Новое средство убивает раковые клетки, считают эксперты из Белоруссии

Врачи из соседней республики нашли новый метод лечения глиобластомы – специалисты утверждают, что это самая агрессивная форма опухоли головного мозга. По словам хирурга-онколога, с этим заболеванием, возможно, борется Анастасия Заворотнюк, однако родственники актрисы диагноз скрывают.

По словам экспертов, опухоль крайне сложно обнаружить на ранней стадии, а следовательно, и своевременно вылечить. Если же не удалить ее, то человек погибнет в течение трех месяцев, рассказали врачи. Белорусские специалисты утверждают, что открыли эффективный метод лечения с помощью нового микроскопа – при многократном увеличении появилась возможность удалять глиомы.

Кроме того, ученые создали первую в мире гидрогелевую терапевтическую систему, которая борется с опухолью локально, пишет "МИР24". Препарат, по словам медиков, растворяет раковые клетки, предотвращая возвращение болезни. Благодаря этому врачам удалось продлить жизнь около 50 пациентов до двух лет, сообщают специалисты.

Сейчас о состоянии Анастасии Заворотнюк ничего не известно – звезда сериала "Моя прекрасная няня" не выходила на связь уже несколько месяцев, а родственники актрисы молчат. Впрочем, большинство все-таки считает, что Заворотнюк жива, несмотря на страшные предположения обеспокоенных поклонников.

Ранее онколог рассказал, что при правильном лечении положительных исход все-таки возможен и шанс на выздоровление у актрисы есть. Несмотря на это, поползли слухи о ее тайных похоронах.