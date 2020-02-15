Тяжелая ситуация: друг сделал заявление о Заворотнюк
Публика уже несколько дней обсуждает возможное появление дочери Анастасии Заворотнюк Анны в эфире программы Андрея Малахова. Напомним, ранее слухи о том, что девушка, вероятно, откроет правду о болезни мамы,разгорелись с новой силой.
Ситуацию прокомментировал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. По его словам, семья Заворотнюк сейчас в тяжелом финансовом положении. Нужны деньги на лечение, кроме того, "Петр (Чернышев, супруг актрисы. – прим.ред.) практически не работает, отменил множество концертов, гастролей". На этом фоне дочь Анастасии вполне может принять предложение, которое, по слухам, сделал ей Малахов, и занять место на диване в его студии. Ведь деньги там платят солидные.
"Каждый мечтает получить Настю. Дочка ее вполне может прийти на передачу за определенную сумму, так как семья сейчас очень сильно загружена в финансовом плане", – заявил он в разговоре с "Собеседником".
При этом Разин сообщил суммы, которые якобы платят участникам шоу.
"В случае семейного скандала у певицы Лолиты Малахов заплатил ее бывшему мужу, который поливал Лолиту грязью на шоу, три миллиона", – привел он пример.
Ранее пользователи Сети заявили, что если, не дай бог, Заворотнюк не сумеют спасти, попрощаться с любимой актрисой поклонникам, скорее всего, не дадут.
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