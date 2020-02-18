Журналисты считают, что состояние звезды сериала "Моя прекрасная няня" связано со стрессом, пережитым на полуострове

Анастасия Заворотнюк уже полгода прячется от внимания СМИ в клиниках, где ее, предположительно, лечат от рака. Из-за недостатка информации репортеры пытаются сами разобраться в причинах болезни звезды. Так журналисты украинского издания Today.ua написали, что онкология артистки связана со стрессом.

Пережить непростые времена Заворотнюк и ее мужу пришлось 10 лет назад.

"Спусковым механизмом болезни, как утверждают врачи, нередко становится нервное потрясение или длительное пребывание организма в стрессовой ситуации. Заворотнюк пришлось пережить такой стресс еще лет десять назад", - пишут источники.

В интернете давно ходят слухи о том, что у Заворотнюк были проблемы с финансами. Из-за этого и мог возникнуть стресс. Речь идет о бизнесе, который Анастасия и Петр решили открыть в 2009 году.

Супруги планировали заработать на катке в Крыму, но дело несло лишь убытки. Чуть позже у Заворотнюк и Чернышева появились проблемы с кредитом, которые они взяли на покупку жилья. Именно эти финансовые трудности могли привести к стрессу, а он позже и вызвал развитие рака – такое смелое предположение делают журналисты.

Ранее "Утро" писало о возможном появлении Заворотнюк на шоу у Малахова.