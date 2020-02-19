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Звезды Первого канала отреклись от награды из-за Заворотнюк

Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Поступок Александра и Екатерины Стриженовых стал неожиданностью для всех

Инцидент произошел на церемонии вручения премии Moda topical, где уже в 12-й раз награждали самые крепкие пары отечественного шоу-бизнеса. Александр и Екатерина Стриженовы решили отказаться от своей статуэтки в пользу Анастасии Заворотнюк, по некоторым данным СМИ, заболевшей раком. 

"Из их рук мы получали премию "Пара года" много раз. Если мы верим в чудеса, то давайте пошлем свою любовь и поддержку этой паре. И все сегодняшние номинации посвятим ребятам", – сказал Александр. 

Поклонникам поступок звездных супругов понравился. "Вы большие молодцы!!!!! С вас нужно брать пример!", "Как хорошо, что пара года Настя и Петр", "Ну вот я же говорю: пример Стриженовы для меня, семейной гармонии, мудрости и любви", "Молодцы Стриженовы! Настеньке скорейшего выздоровления", – написали они. 

Екатерина и Александр Стриженовы – известные телеведущие. Екатерина успешно ведет сразу две программы на главном телеканале страны:  "Доброе утро", "Время покажет". 

О том, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк больна, стало известно в 2019 году. СМИ тогда со ссылкой на неофициальные источники сообщали, что она страдает от онкологии и сейчас активно лечится. 

Однако, что происходит на самом деле и как Заворотнюк выглядит сейчас, неизвестно. Близкие  приняли решение не афишировать происходящее в их семье и не делать официальных заявлений. Единственное место, где можно узнать хоть что-то, – аккаунт артистки в соцсетях. Там публикуются опровержения об "утках" в СМИ. 

Фоторепортаж
От няни Вики до многодетной матери: как менялась тяжелобольная Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ +1
Рина КРАСНОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Да хватит уже про Заворотник, тоже мне пуп земли.
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