Поступок Александра и Екатерины Стриженовых стал неожиданностью для всех

Инцидент произошел на церемонии вручения премии Moda topical, где уже в 12-й раз награждали самые крепкие пары отечественного шоу-бизнеса. Александр и Екатерина Стриженовы решили отказаться от своей статуэтки в пользу Анастасии Заворотнюк, по некоторым данным СМИ, заболевшей раком.

"Из их рук мы получали премию "Пара года" много раз. Если мы верим в чудеса, то давайте пошлем свою любовь и поддержку этой паре. И все сегодняшние номинации посвятим ребятам", – сказал Александр.

Поклонникам поступок звездных супругов понравился. "Вы большие молодцы!!!!! С вас нужно брать пример!", "Как хорошо, что пара года Настя и Петр", "Ну вот я же говорю: пример Стриженовы для меня, семейной гармонии, мудрости и любви", "Молодцы Стриженовы! Настеньке скорейшего выздоровления", – написали они.

Екатерина и Александр Стриженовы – известные телеведущие. Екатерина успешно ведет сразу две программы на главном телеканале страны: "Доброе утро", "Время покажет".

О том, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк больна, стало известно в 2019 году. СМИ тогда со ссылкой на неофициальные источники сообщали, что она страдает от онкологии и сейчас активно лечится.

Однако, что происходит на самом деле и как Заворотнюк выглядит сейчас, неизвестно. Близкие приняли решение не афишировать происходящее в их семье и не делать официальных заявлений. Единственное место, где можно узнать хоть что-то, – аккаунт артистки в соцсетях. Там публикуются опровержения об "утках" в СМИ.