Дочь звезды "Моей прекрасной няни" приятно проводит время в итальнской столице

От знаменитой актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк нет никаких новостей. Исчезла из виду и ее старшая дочь Анна. Как выяснилось, на время. Наследница актрисы прервала долгое молчание в соцсетях.

Сейчас от любопытных журналистов она скрывается в Риме, о чем свидетельствуют фотоистории девушки в "Инстаграм", которые доступны всего 24 часа.

Геолокация, отмеченная в соцсети, и серия снимков доказывает, что Анна Заворотнюк гуляет по итальянской столице, наслаждаясь приятным отдыхом. Согласно фотоотчету из местного ресторана или кафе, на обед у дочери артистки были равиоли.

Кто составляет ей компанию в путешествии, не известно. Анна выкладывает в Сеть лишь изображения достопримечательностей. Она уже посетила развалины Колизея и самый крупный в Риме фонтан – Треви, который занимает практически всю одноименную площадь.

Напомним, после того, как дочь Анастасии Заворотнюк отказалась давать интервью за деньги самому Андрею Малахову, друг артистки заявил о тяжелой ситуации в семье звезды сериала "Моя прекрасная няня". По словам продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина, она испытывает финансовые трудности.