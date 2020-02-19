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Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания

Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
Фото: pixabay.com
Дочь звезды "Моей прекрасной няни" приятно проводит время в итальнской столице

От знаменитой актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк нет никаких новостей. Исчезла из виду и ее старшая дочь Анна. Как выяснилось, на время. Наследница актрисы прервала долгое молчание в соцсетях.

Сейчас от любопытных журналистов она скрывается в Риме, о чем свидетельствуют фотоистории девушки в "Инстаграм", которые доступны всего 24 часа.

Геолокация, отмеченная в соцсети, и серия снимков доказывает, что Анна Заворотнюк гуляет по итальянской столице, наслаждаясь приятным отдыхом. Согласно фотоотчету из местного ресторана или кафе, на обед у дочери артистки были равиоли. 

Кто составляет ей компанию в путешествии, не известно. Анна выкладывает в Сеть лишь изображения достопримечательностей. Она уже посетила развалины Колизея и самый крупный в Риме фонтан – Треви, который занимает практически всю одноименную площадь. 

Напомним, после того, как дочь Анастасии Заворотнюк отказалась давать интервью за деньги самому Андрею Малахову, друг артистки заявил о тяжелой ситуации в семье звезды сериала "Моя прекрасная няня". По словам продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина, она испытывает финансовые трудности. 

Фоторепортаж
Заворотнюк перестала самостоятельно дышать
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Ксения АНДРЕЕВА

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