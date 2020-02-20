Состояние Заворотнюк изменилось
Состояние Анастасии Заворотнюк изменилось. Такой вывод сделали подписчики ее дочери Анны. Поводом послужило путешествие наследницы "няни Вики" в Рим, откуда девушка охотно выкладывает фоторепортажи.
Во-первых, отметили поклонники, раз уж у блондинки после исчезновения матери появились свободные деньги на тур в столицу Италии, значит, финансовая ситуация в семье улучшилась. А следовательно, и самочувствие актрисы, на лечение которой ранее уходил весь ее бюджет. Напомним, речь шла о серьезных финансовых трудностях.
Во-вторых, решили фанаты, то, что Анна объявилась, это уже хороший знак. Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" с прошлого года хранила молчание. Если девушка смогла позволить себе отвлечься и развеяться за рубежом, значит ее мама пошла на поправку, пишет The Ftimes.
Злопыхатели принялись рассуждать, откуда у наследницы актрисы могли появиться лишние деньги, припомнив предложенный ей Андреем Малаховым гонорар за визит на его ток-шоу. Не исключено, полагают сплетники, что модель после долгих колебаний приняла предложение телеведущего. Так ли это, корреспондент сайта "Комсомольская правда" решила уточнить у редактора программы "Прямой эфир". "Даже если бы это знал, то я естественно не сказал бы вам", – парировал тот.
В то же время представитель Заворотнюк послал журналистов к Малахову. К слову, родственники артистки неохотно контактируют с прессой. Они лишь однажды вышли на связь, подтвердив, что Анастасия больна, но диагноз не уточнили. По слухам, у актрисы и телеведущей – опухоль головного мозга.
Новость о том, что Анастасия Заворотнюк заболела, появилась в 2019 году. Тогда СМИ со ссылкой на источники в окружении артистки сообщали, что артистка якобы борется с раком. При этом семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" приняла решение отказаться от комментариев на тему онкологии.
В "Инстаграм" появилась группа "Поддержка Заворотнюк", в которой близкие к Заворотнюк люди публикуют опровержения и незначительную информацию о ее состоянии.
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