Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" посетила Сикстинскую капеллу

Отдыхающая в Италии Анна похвасталась эффектными кадрами.

Дочь Анастасии Заворотнюк отправилась в знаменитую Сикстинскую капеллу в Ватикане и показала подписчикам потрясающую роспись потолка. Посетила ли Анна святое место лишь затем, чтобы насладиться шедевром Микеланджело или отправилась туда в надежде вымолить здоровье для мамы, которая, по слухам, борется с раком, неизвестно.

Также Анна опубликовала в сторис своего Инстаграм роскошный вид на Флоренцию.

Ранее поклонники Анастасии Заворотнюк, переживающие за здоровье любимой актрисы, решили, что ей, вероятно, стало лучше, раз дочь со спокойной душой смогла покинуть Россию и немного передохнуть от волнений последних месяцев.