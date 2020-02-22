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Покинувшая Россию Заворотнюк отправилась в святое место

Покинувшая Россию Заворотнюк отправилась в святое место
Анастасия Заворотнюк. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" посетила Сикстинскую капеллу

Отдыхающая в Италии Анна похвасталась эффектными кадрами.

Дочь Анастасии Заворотнюк отправилась в знаменитую Сикстинскую капеллу в Ватикане и показала подписчикам потрясающую роспись потолка. Посетила ли Анна святое место лишь затем, чтобы насладиться шедевром Микеланджело или отправилась туда в надежде вымолить здоровье для мамы, которая, по слухам, борется с раком, неизвестно.

Также Анна опубликовала в сторис своего Инстаграм роскошный вид на Флоренцию.

Ранее поклонники Анастасии Заворотнюк, переживающие за здоровье любимой актрисы, решили, что ей, вероятно, стало лучше, раз дочь со спокойной душой смогла покинуть Россию и немного передохнуть от волнений последних месяцев.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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