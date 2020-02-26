Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Заворотнюк пропала после поездки в зараженную страну

Заворотнюк пропала после поездки в зараженную страну
Анастасия Заворотнюк с дочкой. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" попрощалась с подписчиками и исчезла за границей

Анна Заворотнюк не выходит на связь в социальных сетях – она перестала публиковать снимки в "Инстаграм". Повод для беспокойства у ее поклонников есть, ведь наследница болеющей актрисы поехала в Италию, где зафиксировано уже более 300 случаев заражения коронавирусом.

Более того, под одним из последних фото девушка и вовсе попрощалась с подписчиками, оставив одно слово: "Чао". Остается надеяться, что с дочерью звезды сериала "Моя прекрасная няня" все в порядке, а в семье знаменитости не произошло еще одного несчастья.

Перед исчезновением Анна посетила святое место – Сикстинскую капеллу. Возможно, туда она решила поехать, чтобы помолиться о здоровье матери. Поклонники Анастасии Заворотнюк предположили, что она чувствует себя лучше, раз дочь оставила все и отправилась отдыхать.

Пока актриса скрывается в стенах реабилитационного центра, а информация о ее состоянии все так же умалчивается, журналисты и поклонники продолжают следить за близкими и родными звезды. В социальных сетях отслеживают каждый шаг Анны Заворотнюк.

Повышенное внимание уделяют и прошлому Петра Чернышева. В интернете интересуются бывшими возлюбленными фигуриста и вспоминают о стрессе, который он и актриса испытали в Крыму.

Фоторепортаж
ЭКО и стволовые клетки: как Заворотнюк изменилась после родов
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей