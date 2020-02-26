Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" попрощалась с подписчиками и исчезла за границей

Анна Заворотнюк не выходит на связь в социальных сетях – она перестала публиковать снимки в "Инстаграм". Повод для беспокойства у ее поклонников есть, ведь наследница болеющей актрисы поехала в Италию, где зафиксировано уже более 300 случаев заражения коронавирусом.

Более того, под одним из последних фото девушка и вовсе попрощалась с подписчиками, оставив одно слово: "Чао". Остается надеяться, что с дочерью звезды сериала "Моя прекрасная няня" все в порядке, а в семье знаменитости не произошло еще одного несчастья.

Перед исчезновением Анна посетила святое место – Сикстинскую капеллу. Возможно, туда она решила поехать, чтобы помолиться о здоровье матери. Поклонники Анастасии Заворотнюк предположили, что она чувствует себя лучше, раз дочь оставила все и отправилась отдыхать.

Пока актриса скрывается в стенах реабилитационного центра, а информация о ее состоянии все так же умалчивается, журналисты и поклонники продолжают следить за близкими и родными звезды. В социальных сетях отслеживают каждый шаг Анны Заворотнюк.

Повышенное внимание уделяют и прошлому Петра Чернышева. В интернете интересуются бывшими возлюбленными фигуриста и вспоминают о стрессе, который он и актриса испытали в Крыму.