Звезде сериала "Моя прекрасная няня" не дадут долечиться в России, заявила ясновидящая

Вот уже несколько месяцев артистка Анастасия Заворотнюк не появляется на публике. Она исчезла из виду, чтобы пройти курс лечения и побороть тяжелый недуг. За это время сообщений о том, что на самом деле происходит с актрисой, не появилось. Ее родственники молчат, а пресса сконцентрировалась на слежке за дочерью Анной и мужем Петром Чернышевым.

Пока информацию приходится собирать по крупицам, журналисты прибегнули к нестандартному способу узнать хоть что-то о звезде сериала "Моя прекрасная няня". Для этого они обратились к ясновидящей.

Участница "Битвы экстрасенсов" Кажетта рассказала, что знаменитая "няня Вика" задумалась над переездом из РФ. Ей якобы сложно справиться с повышенным интересом к ней и близким, обрушившимся после новостей о ее болезни.

"Болезнь у нее действительно была, но не такая серьезная, как говорили. Вести полноценную жизнь артистка пока не может. Но вскоре все изменится", – цитирует ведунью РИА ФАН.

Официального подтверждения этих данных нет.

Ранее сообщалось, что дочь актрисы побывала в Италии после чего оставила в своей социальной сети прощальное фото. Поклонники известной семьи предположили, что Анна ездила в солнечную страну с матерью, на лечение.

Слухи о том, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна, появились в 2019 году. Ряд СМИ тогда сообщали, что артистка может бороться с онкологией.