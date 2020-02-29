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Тайна раскрыта: куда увезли Заворотнюк

Тайна раскрыта: куда увезли Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Загадочное исчезновение звезды сериала "Моя прекрасная няня" продолжает обрастать слухами

Ключ к разгадке невольно дала дочь Анастасии Заворотнюк Анна.

СМИ усмотрели в недавней поездке девушки в Италию, где сейчас расползается коронавирус, намек на местонахождение ее мамы, которая, по слухам, борется с раком.

Так, сайт "Версия.Инфо" предполагает, что Анна отправилась в Рим неспроста – вероятно, Анастасию Заворотнюк, которая незадолго до этого пропала из клиники, перевезли на лечение в Италию. Девушка же, возможно, поехала с мамой, чтобы за ней присматривать, а по окрестностям гуляет в редкие минуты отдыха.

Напомним, дочь звезды недавно делилась фотографиями и видео из Италии. Девушка посетила и святое место, Сикстинскую капеллу. Пользователи Сети решили, что туда она отправилась, чтобы вымолить для мамы выздоровление.

Сплетни об исчезновении Заворотнюк муссируются в СМИ уже давно. В конце января появились сообщения о том, что актриса перестала посещать процедуры в реабилитационной клинике. Журналистам об этом якобы рассказала сотрудница медицинского учреждения. Поклонники артистки строят самые невероятные догадки о судьбе Анастасии на фоне отсутствия официальной информации от родственников. Кто-то предполагает, что звезда скрывается после неудачной пластики, другие боятся худшего – поговаривают, что Заворотнюк могли тайно похоронить.

Впрочем, преданные фанаты не устают надеяться на лучшее и от всего сердца желают Анастасии скорейшего выздоровления.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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