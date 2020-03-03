Звезду сериала "Моя прекрасная няня" давно не видели на могиле у родных

Работники кладбища, где похоронены отец и брат Анастасии Заворотнюк, в разговоре с журналистами рассказали, что очень ждут ее. Смотрители хотят, чтобы звезда скорее поправилась и пришла навестить умерших родственников – веселая и красивая, какой они ее запомнили.

Раньше Анастасия Заворотнюк появлялась на кладбище часто, однако тепреь ни ее, ни других членов семье здесь не бывает, выяснили журналисты.

"А как слегла, так вообще никто не появляется здесь с лета. Мы ее ждем очень. Вы не подумайте дурного, в хорошем смысле ждем. Она ведь женщина-праздник, красавица редкая", – цитирует слова работников кладбища телеграм-канал "НеМалахов".

Сейчас именно эти люди присматривают за могилами родных актрисы. Деньги за это им платит ее семья.

Сможет ли Анастасия Заворотнюк когда-нибудь навестить родных, остается загадкой. Уже много месяцев ее никто не видел, а родственники упорно молчат о ее состоянии. Из-за этого вокруг звезды сериала "Моя прекрасная няня" ходит много слухов.

Есть версия, что Заворотнюк здорова и просто обманывает всех, украинцы предполагают, что заболеть артистка могла в Крыму из-за стресса.

Также много внимания СМИ уделяют семье артистки. В социальных сетях обсуждают прошлое Петра Чернышева и поездки Анна Заворотнюк в зараженные страны.