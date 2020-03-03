Всплыли горькие слова о том, что погубило звезду сериала "Моя прекрасная няня"

Долгое время о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк не вестей. По слухам, актриса борется с раком. Однако семья молчит – на этом фоне поклонники звезды и журналисты снова и снова анализируют ту скудную информацию, которая поступает от ее друзей и коллег. Так, СМИ Незалежной вспомнили о словах музыкального критика Сергея Соседова, который высказался о ее карьере, которая практически замерла после "Моей прекрасной няни".

Напомним, мужчина весьма лестно высказался о таланте Заворотнюк, отметив при этом, что он сыграл с ней злую шутку. Мол, Настя так вжилась в роль и была настолько безупречна, что ее теперь не смогут воспринимать в других фильмах. Тем самым она себя "невольно похоронила" как актрису, пишет today.ua. Несмотря на мощный потенциал, стремление к совершенству стало проклятием Заворотнюк.

"Няня" – это только верхушка! Заворотнюк гораздо глубже и мощнее, у нее очень хороший инструментарий актерских средств. Но ей не давали играть", – ранее цитировал Соседова "Собеседник".

Судьба Анастасии Заворотнюк по сей день остается неизвестной. После слухов о ее загадочном исчезновении из клиники поклонники и журналисты предположили, что звезду тайно увезли на лечение в Италию.