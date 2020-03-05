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Специалист сделал заявление о лечении Заворотнюк в Италии

Специалист сделал заявление о лечении Заворотнюк в Италии
Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
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Свое мнение о зарубежных медиках выразил известный врач.

На днях в СМИ муссировалась известие, что Анастасию Заворотнюк якобы тайно увезли в Италию. Возможно, родные надеются, что зарубежные специалисты помогут актрисе, которая, по слухам, борется с раком. Такой вывод журналисты и поклонники артистки сделали после поездки ее дочери Анны в Рим. Мол, девушка на самом деле не отдыхать отправилась, а приглядывать за мамой. Сообщения об отъезде Заворотнюк за границу прокомментировал врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам медика, лечиться у тех специалистов, которым человек верит, имеет право каждый. Все упирается в деньги.

"В принципе, больной вправе лечиться там, где врачи вызывают его большее доверие. Если он готов понести расходы, естественно", – отметил доктор в беседе с РИА ФАН.

Ранее напуганные долгим отсутствием вестей о здоровье Анастасии Заворотнюк пользователи Сети высказали предположение, что, если, не дай бог, случится самое страшное, хоронить актрису "будут своим кругом", не допуская на прощание поклонников.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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