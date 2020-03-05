Звезду "Моей прекрасной няни" не смогли найти

Мировой суд Люберецкого района долгое время пытался получить деньги от Анастасии Заворотнюк за кредит. Актриса с осени 2019-го находилась на лечении, а недавно и вовсе исчезла из реабилитационной клиники. Не найдя знаменитость, подмосковный пристав решил прекратить дело по долгу артистки.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В ноябре 2019-го стало известно, что Анастасии Заворотнюк запретят выезжать из страны из-за крупного долга. Актриса несколько лет назад взяла кредит в банке, но не смогла его вернуть из-за изменения курса рубля. Знаменитость подписала мировое соглашение с банком, но приставы все равно обратились в суд – они хотели взыскать с нее 1,6 млн руб. При этом представитель звезды утверждал, что актрисе ничем это не грозит. К слову, налоговая служба также намеревалась взыскать с Заворотнюк денег – 24 тыс руб за неуплату налога на имущество.

Когда "прекрасная няня" исчезла, ее пропажа стала обрастать слухами. Существует мнение, что Заворотнюк может находиться в Италии, где сейчас свирепствует коронавирус. Дочь актрисы недавно ездила в Рим: по предположениям журналистов, она могла перевести мать на заграничное лечение.

О том, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" есть проблемы со здоровьем, стало известно осенью 2019 года. По некоторым данным, у Заворотнюк рак мозга. Однако родственники актрисы не раскрыли ее диагноз.

Ранее "Утро" рассказало об изменении состояния Заворотнюк.