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Исчезнувшей Заворотнюк простили миллионный долг

Звезду "Моей прекрасной няни" не смогли найти

Мировой суд Люберецкого района долгое время пытался получить деньги от Анастасии Заворотнюк за кредит. Актриса с осени 2019-го находилась на лечении, а недавно и вовсе исчезла из реабилитационной клиники. Не найдя знаменитость, подмосковный пристав решил прекратить дело по долгу артистки. 

Об этом сообщает телеграм-канал Mash. 

В ноябре 2019-го стало известно, что Анастасии Заворотнюк запретят выезжать из страны из-за крупного долга. Актриса несколько лет назад взяла кредит в банке, но не смогла его вернуть из-за изменения курса рубля. Знаменитость подписала мировое соглашение с банком, но приставы все равно обратились в суд – они хотели взыскать с нее 1,6 млн руб. При этом представитель звезды утверждал, что актрисе ничем это не грозит. К слову, налоговая служба также намеревалась взыскать с Заворотнюк денег – 24 тыс руб за неуплату налога на имущество. 

Когда "прекрасная няня" исчезла, ее пропажа стала обрастать слухами. Существует мнение, что Заворотнюк может находиться в Италии, где сейчас свирепствует коронавирус. Дочь актрисы недавно ездила в Рим: по предположениям журналистов, она могла перевести мать на заграничное лечение. 

О том, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" есть проблемы со здоровьем, стало известно осенью 2019 года. По некоторым данным, у Заворотнюк рак мозга. Однако родственники актрисы не раскрыли ее диагноз. 

Ранее "Утро" рассказало об изменении состояния Заворотнюк.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сергей Вершинин
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У меня есть сильное подозрение, что крупный долг и таинственная болезнь связаны между собой.
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