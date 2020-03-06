Убежала от долгов: озвучена скандальная версия исчезновения Заворотнюк
Журналистка, известная своими провокационными статьями о знаменитостях, предложила свой вариант происходящего с Анастасией Заворотнюк. Миро, которая, по слухам, живет в Европе, не верит, что артистка действительно больна, а ее исчезновение объясняет желанием спрятаться от долгов. На такую версию блогера натолкнули сразу несколько фактов.
Во-первых, звезда интернета считает странным поведение родственников артистки, которые один раз заявили о болезни, но никаких пояснений после не дали. При этом Анна Заворотнюк ездит отдыхать в Италию, пока мать считается смертельно больной.
Кроме того, уверена автор блога, за полгода, что звезда находится в больнице, кто-нибудь из персонала точно сделал бы ее фото, ведь камера на телефоне есть теперь практически у любого человека. Например, снимки Жанны Фриске попали в интернет, когда она была в США.
Из-за всего этого журналистка сделала вывод о том, что Анастасия Заворотнюк скрывается из-за долгов. Версия эта имеет право на существование, тем более в СМИ со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщалось, что задолженность размером 1,6 млн актрисе "простили". Однако родственники артистки, как и она сама, появившиеся слухи не прокомментировали.
"Настя просто пропала. Нет ее нигде. Я прямо скажу, что думаю: пытается уйти от долгов. Может, я и ошибаюсь, конечно, но мне почему-то кажется, что нет", – написала Миро в "ЖЖ".
Откуда у Анастасии такие долги, не понятно. Также остается загадкой, почему знаменитость и ее супруг, которые регулярно появлялись в эфире федеральных каналов, не смогли вернуть деньги.
Ранее "Утро" рассказывало о том, что финансовые проблемы могли возникнуть у Анастасии Заворотнюк из-за бизнеса, который они с мужем хотели открыть в Крыму. Тогда Петр Чернышев с супругой думали о строительстве катка.
Сообщения о том, что Анастасия Заворотнюк борется с онкологией, появились примерно полгода назад. С тех пор артистку никто не видел. Сначала, как сообщали СМИ, она находилась в клинике в столице, сейчас лежит в реабилитационном центре в Подмосковье. По слухам, у звезды сериала "Моя прекрасная няня" обнаружен рак мозга.
Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру
Действия русских в Сирии довели турок до паники
Идлибский котел погрузил СМИ и военных в Турции в состояние истерики и страха
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Добавляйте в кофе: всего одна специя поднимет потенцию после 50 лет
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Вредят здоровью: кому нельзя есть блины
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
- Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
- Дырчатые блины на молоке: рецепт на Масленицу - 2020
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ