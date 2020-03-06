Блогер Лена Миро рассказала свою версию таинственной пропажи звезды сериала "Моя прекрасная няня"

Журналистка, известная своими провокационными статьями о знаменитостях, предложила свой вариант происходящего с Анастасией Заворотнюк. Миро, которая, по слухам, живет в Европе, не верит, что артистка действительно больна, а ее исчезновение объясняет желанием спрятаться от долгов. На такую версию блогера натолкнули сразу несколько фактов.

Во-первых, звезда интернета считает странным поведение родственников артистки, которые один раз заявили о болезни, но никаких пояснений после не дали. При этом Анна Заворотнюк ездит отдыхать в Италию, пока мать считается смертельно больной.

Кроме того, уверена автор блога, за полгода, что звезда находится в больнице, кто-нибудь из персонала точно сделал бы ее фото, ведь камера на телефоне есть теперь практически у любого человека. Например, снимки Жанны Фриске попали в интернет, когда она была в США.

Из-за всего этого журналистка сделала вывод о том, что Анастасия Заворотнюк скрывается из-за долгов. Версия эта имеет право на существование, тем более в СМИ со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщалось, что задолженность размером 1,6 млн актрисе "простили". Однако родственники артистки, как и она сама, появившиеся слухи не прокомментировали.

"Настя просто пропала. Нет ее нигде. Я прямо скажу, что думаю: пытается уйти от долгов. Может, я и ошибаюсь, конечно, но мне почему-то кажется, что нет", – написала Миро в "ЖЖ".

Откуда у Анастасии такие долги, не понятно. Также остается загадкой, почему знаменитость и ее супруг, которые регулярно появлялись в эфире федеральных каналов, не смогли вернуть деньги.

Ранее "Утро" рассказывало о том, что финансовые проблемы могли возникнуть у Анастасии Заворотнюк из-за бизнеса, который они с мужем хотели открыть в Крыму. Тогда Петр Чернышев с супругой думали о строительстве катка.

Сообщения о том, что Анастасия Заворотнюк борется с онкологией, появились примерно полгода назад. С тех пор артистку никто не видел. Сначала, как сообщали СМИ, она находилась в клинике в столице, сейчас лежит в реабилитационном центре в Подмосковье. По слухам, у звезды сериала "Моя прекрасная няня" обнаружен рак мозга.