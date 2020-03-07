"Беда для Насти": известный музыкант указал на проблему в ситуации с Заворотнюк
Слухи вокруг Анастасии Заворотнюк, которая уже полгода скрывается от публики, появляются каждый день. Музыкант Юрий Лоза считает, что именно новости стали проблемой в ситуации с актрисой. Шумиха на фоне болезни только осложняет выздоровление.
Лоза уверен, что обсуждать тему болезни Заворотнюк неэтично. Самое главное, просто подержать артистку и молиться за ее здоровье, а выдвигать различные версии происходящего не стоит.
"Думаю, что вся эта шумиха – беда для самой Насти. Потому что идет тихая, серьезная борьба с болезнью. Ей это совершенно не нужно, кто-то пиарится на этом постоянно, — пояснил Лоза.
При этом артист полностью поддерживает родственников, которые продолжают хранить молчание о болезни артистки и даже не подтверждают диагноз Заворотнюк, – цитирует артиста iReactor.
Пока призыв Юрия Лозы на медиапространство никак не повлиял. Например, комментировала ситуацию с актрисой сериала "Моя прекрасная няня" блогер Лена Миро, известная своими скандальными текстами о российских артистах. Звезда интернета считает, что Анастасия не больна вовсе, а просто прячется от долгов. Версия о том, что Заворотнюк просто скрывается и разыгрывает спектакль, уже не раз обсуждалась в интернете.
Напомним, уже более полугода Анастасия Заворотнюк, по слухам, борется с онкологическим заболеванием. Сейчас звезда скрывает в реабилитационном центре в Подмосковье. Уже долгое время звезду никто не видел, также остается неподтвержденным ее диагноз.
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