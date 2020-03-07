Вредить звезде сериала "Моя прекрасная няня" могут постоянные обсуждения ее болезни

Слухи вокруг Анастасии Заворотнюк, которая уже полгода скрывается от публики, появляются каждый день. Музыкант Юрий Лоза считает, что именно новости стали проблемой в ситуации с актрисой. Шумиха на фоне болезни только осложняет выздоровление.

Лоза уверен, что обсуждать тему болезни Заворотнюк неэтично. Самое главное, просто подержать артистку и молиться за ее здоровье, а выдвигать различные версии происходящего не стоит.

"Думаю, что вся эта шумиха – беда для самой Насти. Потому что идет тихая, серьезная борьба с болезнью. Ей это совершенно не нужно, кто-то пиарится на этом постоянно, — пояснил Лоза.

При этом артист полностью поддерживает родственников, которые продолжают хранить молчание о болезни артистки и даже не подтверждают диагноз Заворотнюк, – цитирует артиста iReactor.

Пока призыв Юрия Лозы на медиапространство никак не повлиял. Например, комментировала ситуацию с актрисой сериала "Моя прекрасная няня" блогер Лена Миро, известная своими скандальными текстами о российских артистах. Звезда интернета считает, что Анастасия не больна вовсе, а просто прячется от долгов. Версия о том, что Заворотнюк просто скрывается и разыгрывает спектакль, уже не раз обсуждалась в интернете.

Напомним, уже более полугода Анастасия Заворотнюк, по слухам, борется с онкологическим заболеванием. Сейчас звезда скрывает в реабилитационном центре в Подмосковье. Уже долгое время звезду никто не видел, также остается неподтвержденным ее диагноз.