Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" прервала молчание

Анна Заворотнюк, которая недавно ездила в Италию, обратилась ко всем подписчикам через социальные сети с откровенным рассказом. Она поблагодарила всех тех, кто поддерживает ее в непростой период. Девушка уверена, что ее мама поправится, а доме снова появится радость и счастье.

Дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что хотела бы раскрыть всю информацию, но держит все глубоко в себе. Пока же ей приходиться жить с сильнейшим стрессом.

"Сказать, что у меня стресс, – это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделиться с вами, но надеюсь, вы понимаете, как это сложно, и я держу все глубоко внутри своего сердца. <…> Я глубоко убеждена, что моя самая лучшая в мире мама поправится".

Родственники Анастасии Заворотнюк редко появляются в объективах фотокамер, а никакой информации о диагнозе звезды не дают. Поэтому подписчики дочери актрисы бурно отреагировали на ее откровенный рассказ, где она еще раз указала, что мать больна. Пользователи желают Анне сил и пишут, что очень переживают за здоровье ее матери.

"Здоровья вам и всего самого хорошего. Маме уверенными шажками идти к выздоровлению", "Молюсь! Молюсь, каждый день, пересматривая Няню", "Анечка! Здоровья, терпения, сил и надежды Вашей большой и светлой семье", "Мы верим в лучшее", – написали комментаторы в "Инстаграм" Анны Заворотнюк.

Никакой конкретной информации о диагнозе мамы и ее состоянии девушка так и не дала, а, значит, слухи вокруг артистки не утихнут. Музыкант Юрий Лоза считает, что именно бесконечный поток новостей и мешает Анастасии Заворотнюк быстрее поправляться.

Есть и те, кто даже спустя полгода после известия о болезни, не верит в онкологию звезды. Например, блогер Лена Миро, часто пишущая скандальные статьи о звездах, считает, что Анастасия Заворотнюк просто скрывается от долгов.