Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Заворотнюк после поездки в Италию откровенно рассказала о болезни

Заворотнюк после поездки в Италию откровенно рассказала о болезни
Анастасия и Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" прервала молчание

Анна Заворотнюк, которая недавно ездила в Италию, обратилась ко всем подписчикам через социальные сети с откровенным рассказом. Она поблагодарила всех тех, кто поддерживает ее в непростой период. Девушка уверена, что ее мама поправится, а доме снова появится радость и счастье.

Дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что хотела бы раскрыть всю информацию, но держит все глубоко в себе. Пока же ей приходиться жить с сильнейшим стрессом.

"Сказать, что у меня стресс, – это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделиться с вами, но надеюсь, вы понимаете, как это сложно, и я держу все глубоко внутри своего сердца. <…> Я глубоко убеждена, что моя самая лучшая в мире мама поправится".

Родственники Анастасии Заворотнюк редко появляются в объективах фотокамер, а никакой информации о диагнозе звезды не дают. Поэтому подписчики дочери актрисы бурно отреагировали на ее откровенный рассказ, где она еще раз указала, что мать больна. Пользователи желают Анне сил и пишут, что очень переживают за здоровье ее матери.

"Здоровья вам и всего самого хорошего. Маме уверенными шажками идти к выздоровлению", "Молюсь! Молюсь, каждый день, пересматривая Няню", "Анечка! Здоровья, терпения, сил и надежды Вашей большой и светлой семье", "Мы верим в лучшее", – написали комментаторы в "Инстаграм" Анны Заворотнюк.

Никакой конкретной информации о диагнозе мамы и ее состоянии девушка так и не дала, а, значит, слухи вокруг артистки не утихнут. Музыкант Юрий Лоза считает, что именно бесконечный поток новостей и мешает Анастасии Заворотнюк быстрее поправляться.

Есть и те, кто даже спустя полгода после известия о болезни, не верит в онкологию звезды. Например, блогер Лена Миро, часто пишущая скандальные статьи о звездах, считает, что Анастасия Заворотнюк просто скрывается от долгов. 

Дарья ПЕТРОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Владислав
Ответить
Хотели бы пожелать Миро скрываться от долгов таким же способом, как она предполагагает, что делает Настя. Посмотрим, когда она окажется в положении Нсти, а никто не застрахован, какие она будет писать статейки о себе. Бумеранг никто не отменял!
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Путин рассказал о своей судьбе после президентства

Российский лидер выступил против двоевластия в стране

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей