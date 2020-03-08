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Заворотнюк после откровений показала Италию и обратилась к женщинам

Заворотнюк после откровений показала Италию и обратилась к женщинам
Анастасия Заворотнюк. Фото: Natalia Shakhanova/www.globallookpress.com
Девушка поздравила россиянок с 8 Марта

Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, видимо, решила больше не скрываться от взволнованной публики. После прозвучавших накануне откровений о болезни мамы Анна опубликовала в Инстаграм новое обращение.

Под снимком шедевра Сандро Боттичелли "Рождение Венеры", который она, судя по всему, сделала сама в Италии, девушка поздравила дам с Международным женским днем.

"Хочу поздравить всех женщин с нежным и весенним праздником 8 марта. Идеалом женственности и красоты является богиня Венера мне не так давно удалось узреть собственными глазами этот шедевр Боттичелли", – написала Анна Заворотнюк под фото, добавив, что желает всем женщинам быть столь же прекрасными, как и Венера на полотне.

Пользователи оставили дочери Анастасии множество комментариев с ответными поздравлениями и пожеланиями скорейшего выздоровления ее маме (орфография и пунктуация сохранены).

"Анна, благодарю Вас за поздравление!!! А тебе и твоей семье желаю радости счастья и здоровья, чтобы смех сестры и мамы звенел,как колокольчик" "Спасибо Анна. И вас с праздником! А маме здоровья пусть этот праздник принесёт !" "С праздником! Поздравьте от нас свою маму! Мы ее очень любим!" – написали они.

Ранее поездка Анны в Италию породила множество слухов – некоторые поклонники решили, что Анастасию Заворотнюк увезли туда на лечение, а дочь отправилась вместе с ней в качестве сопровождающей.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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