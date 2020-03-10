Появились свежие фото улыбающейся Заворотнюк
Анна Заворотнюк рассказала подписчикам о путешествии в Италию и опубликовала несколько свежих фотографий, где она с улыбкой позирует на фоне достопримечательностей. Как признается родственница актрисы, поездка стала для нее знаковой и помогла ей "приоткрыть створки души".
Рассказать подписчикам о своей жизни дочь Анастасии Заворотнюк решила в "Инстаграм", где началось бурное обсуждение вопроса, правильно ли ведет себя наследница болеющей актрисы. Один из комментаторов считает, что девушке не стоило развлекаться, пока ее семья переживает горе. От критики дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" защитили поклонники – они уверены, что Анне было необходимо сменить обстановку.
Также родственницу актрисы начали критиковать из-за того, что она поехала в Италию, пока там бушует коронавирус. Дочь Заворотнюк оправдывается – она успела попутешествовать до вспышки вируса, а сейчас уже находится в Москве. Там вместе с родными она борется и молится за скорейшее выздоровление мамы – об этом она сама написала в соцсети.
"Самое ж время для путешествий, чего нет. Типа, мама больная, типа, на душе тяжко – развлекусь-ка я в Италии слегка. Улыбаться буду через силу. Чесное слово, у меня ж такое горе…", "Очень вовремя в Италию поехали… еще в Китай надо", "Маску оденьте хоть, неужели нет страха заразиться?", "Анна, это правильно – смена обстановки", – прокомментировали подписчики фото Анны.
Ранее дочь знаменитости рассказывала, что в ее жизни наступила черная полоса. Теперь она видит своей миссией научиться любить и бороться, добавляет URA.RU.
Напомним, Анастасия Заворотнюк уже полгода скрывается от публики в медицинских учреждениях, где, по информации журналистов, сражается с онкологическим заболеванием. Никакой информации о самой артистке не появляется, поэтому все внимание приковано к семье знаменитости.
Заворотнюк после поездки в Италию откровенно рассказала о болезни
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