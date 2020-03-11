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"Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк

"Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/www.globallookpress.com
Стала известно о состоянии звезды сериала "Моя прекрасная няня"

На фоне страшных новостей об Анастасии Заворотнюк возлюбленная Степана Джигарханяна сделала обнадеживающее заявление о здоровье артистки, которая предпочитает скрывать всю информацию о себе. Ольга Казаченко рассказала, что знаменитость жива и здорова, насколько это возможно.

Такие данные подруга Джигарханяна получила от своего приятеля, который близко знаком с семьей Заворотнюк. Девушка надеется, что совсем скоро звезда сериала "Моя прекрасная няня" пойдет на поправку и сможет заниматься воспитанием дочери.

"Она жива-здорова. Здорова в том плане, насколько это возможно. Поэтому я надеюсь, что ничего страшного не произошло. Конечно, ситуация трагичная", – рассказывает Казаченко.

Также возлюбленная Джигарханяна высказала свое мнение по поводу долгов Заворотнюк, которые ей якобы простили. Телезвезда уверена, что такого просто не могло произойти, – добавляет "Собеседник".

Болезнь Анастасии Заворотнюк разделила всех неравнодушных на два лагеря: одни сочувствуют семье артистки и желают ей выздоровления, другие уверены, что звезда обманывает всех и просто прячется от долгов.

Особое внимание пользователей сейчас приковано к Анне Заворотнюк. Дочь артистки начала общаться с подписчиками, немного рассказывает о болезни матери и отвечает на вопросы неравнодушных. Однако без критики родственницы Заворотнюк не обходится – недавно наследница знаменитости вернулась из Италии, что вызвало неоднозначную реакцию пользователей.

Дарья ПЕТРОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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