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Заворотнюк раскрыла правду о своем темном прошлом

Заворотнюк раскрыла правду о своем темном прошлом
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" призналась, что была трудным подростком

Анна Заворотнюк после поездки за границу все чаще выходит на связь с подписчиками. На этот раз наследница артистки решилась на откровение о своем прошлом. Девушка рассказала, что была готом, носила только черную одежду и слушала тяжелую музыку.

Темный внешний образ Заворотнюк тогда соответствовал ее внутреннему состоянию. Родственница знаменитости признается, что хотела враждовать с миром. Сейчас Анна жалеет, что была трудным подростком.

"Вы представляете, я была готом! одевалась во все черное. <…> И самое удивительное, что я обожаю эту музыку до сих пор! была полна сомнений, депрессии, тревог и духа противоречия", – написала дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Теперь Заворотнюк учится быть лучше каждый день и старается подавлять в себе негативные мысли. Узнать сейчас в 24-летней Анне прежнюю бунтарку сложно – дочь артистки преобразилась в привлекательную девушку и часто улыбается на снимках.

Подписчики наследницу Анастасии Заворотнюк поддерживают, желают ей сил и признаются, что молятся за здоровье ее мамы. О здоровье актрисы пока по-прежнему известно очень мало. Ее дочь написала только, что верит в то, что ее мать поправится.

Пока звезда и семью борются за ее жизнь, скептики распространяют слухи о том, что Анастасия на самом деле не больна, а просто скрывается из-за долгов.

Напомним, уже полгода Анастасия Заворотнюк скрывает от публики в клиниках, где, по информации журналистов, ее пытаются спасти от онкологического заболевания.

Дарья ПЕТРОВА

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