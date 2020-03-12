Родственница звезды сериала "Моя прекрасная няня" рассказала о своем состоянии

Анна Заворотнюк объяснила, почему почти полгода не выходила на связь с поклонниками и молчала о состоянии матери. Девушка написала, что у нее "не было сил", чтобы общаться с окружающим миром, поэтому она просто предпочла закрыться "в своей ракушке".

В последнее время дочь Анастасии Заворотнюк пытается поменять свое отношение к происходящему и, несмотря на боль, делится своими мыслями с подписчиками.

"Пытаюсь найти точку опоры, и чувствую, что вы мне в этом помогаете своей отдачей, теплыми словами и молитвами за мою самую лучшую на свете маму", – добавила родственница актрисы в социальных сетях.

В последнее время Анна все чаще публикует посты в "Инстаграм" и рассказывает о своей жизни. Пользователи 24-летнюю девушку всячески поддерживают и надеются, что Анастасия Заворотнюк в скором времени поправится.

Пока дочь звезды рассказала о своем "темном" подростковом периоде и поделилась новыми фотографиями из Италии, после которых на нее обрушились с критикой. Некоторые подписчики считают, что звезда не должна развлекаться пока ее мама борется с болезнью.

Напомним, в начале сентября стало известно о трагедии в семье Анастасии Заворотнюк. По информации журналистов, звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется с онкологическим заболеванием. Узнать больше о состоянии артистки пока никому не удалось – ее тщательно скрывают в московских клиниках, а родственники и врачи хранят молчание.