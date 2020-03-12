Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Заворотнюк объяснила свое молчание

Заворотнюк объяснила свое молчание
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
Родственница звезды сериала "Моя прекрасная няня" рассказала о своем состоянии

Анна Заворотнюк объяснила, почему почти полгода не выходила на связь с поклонниками и молчала о состоянии матери. Девушка написала, что у нее "не было сил", чтобы общаться с окружающим миром, поэтому она просто предпочла закрыться "в своей ракушке".

В последнее время дочь Анастасии Заворотнюк пытается поменять свое отношение к происходящему и, несмотря на боль, делится своими мыслями с подписчиками.

"Пытаюсь найти точку опоры, и чувствую, что вы мне в этом помогаете своей отдачей, теплыми словами и молитвами за мою самую лучшую на свете маму", – добавила родственница актрисы в социальных сетях.

В последнее время Анна все чаще публикует посты в "Инстаграм" и рассказывает о своей жизни. Пользователи 24-летнюю девушку всячески поддерживают и надеются, что Анастасия Заворотнюк в скором времени поправится.

Пока дочь звезды рассказала о своем "темном" подростковом периоде и поделилась новыми фотографиями из Италии, после которых на нее обрушились с критикой. Некоторые подписчики считают, что звезда не должна развлекаться пока ее мама борется с болезнью.

Напомним, в начале сентября стало известно о трагедии в семье Анастасии Заворотнюк. По информации журналистов, звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется с онкологическим заболеванием. Узнать больше о состоянии артистки пока никому не удалось – ее тщательно скрывают в московских клиниках, а родственники и врачи хранят молчание.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

В Кремле раскрыли план США по Украине

Забота Белого дома о Незалежной оказалась мнимой

Коронавирус неизбежен: известный доктор сделал пугающее заявление

Телеведущий призвал смириться с проблемой и запастись лекарствами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей