Заворотнюк объяснила свое молчание
Анна Заворотнюк объяснила, почему почти полгода не выходила на связь с поклонниками и молчала о состоянии матери. Девушка написала, что у нее "не было сил", чтобы общаться с окружающим миром, поэтому она просто предпочла закрыться "в своей ракушке".
В последнее время дочь Анастасии Заворотнюк пытается поменять свое отношение к происходящему и, несмотря на боль, делится своими мыслями с подписчиками.
"Пытаюсь найти точку опоры, и чувствую, что вы мне в этом помогаете своей отдачей, теплыми словами и молитвами за мою самую лучшую на свете маму", – добавила родственница актрисы в социальных сетях.
В последнее время Анна все чаще публикует посты в "Инстаграм" и рассказывает о своей жизни. Пользователи 24-летнюю девушку всячески поддерживают и надеются, что Анастасия Заворотнюк в скором времени поправится.
Пока дочь звезды рассказала о своем "темном" подростковом периоде и поделилась новыми фотографиями из Италии, после которых на нее обрушились с критикой. Некоторые подписчики считают, что звезда не должна развлекаться пока ее мама борется с болезнью.
Напомним, в начале сентября стало известно о трагедии в семье Анастасии Заворотнюк. По информации журналистов, звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется с онкологическим заболеванием. Узнать больше о состоянии артистки пока никому не удалось – ее тщательно скрывают в московских клиниках, а родственники и врачи хранят молчание.
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