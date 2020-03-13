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Внешность Заворотнюк резко изменилась

Внешность Заворотнюк резко изменилась
Анастасия Заворотнюк с дочкой. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
Публике выдали новую порцию откровений о звездном семействе

После длительного молчания в "Инстаграм" дочери Анастасии Заворотнюк наблюдается небывалая активность. Судя по всему, девушке тяжело переживать ситуацию с болезнью мамы в одиночку, поэтому она решила рассказывать о своих переживаниях поклонникам.

Анна ранее высказалась о здоровье звезды сериала "Моя прекрасная няня", выразив надежду, что скоро все наладится. Теперь же она раскрыла подписчикам новые подробности о своем прошлом. Наследница актрисы, по ее же словам, подростком была "маленькой оторвой" и не боялась кардинально менять внешность.

"Мне постоянно хотелось меняться, я делала пирсинг, набила 2 тату (от одной из которых сейчас мучительно избавляюсь, вторую очень люблю), красила пряди волос в синий цвет, полностью красилась в блондинку, делала каре, затем красилась в черный", – написала она в соцсети.

При этом сейчас, оглядываясь назад, Анна Заворотнюк недоумевает, как все это вынесли ее близкие. Помимо увлечения субкультурами, дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" интересовалась и спортом – каталась на скейте и рассекала на BMX кислотного цвета.

Судя по свежим снимкам, ее эксперименты с внешностью остались в прошлом. Сейчас девушка кардинально изменилась – предпочитает натуральный цвет волос, легкий макияж и элегантный стиль в одежде.

Ранее подруга Джигарханяна раскрыла детали о здоровье Анастасии Заворотнюк.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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