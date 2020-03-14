О здоровье и будущем ребенке: Заворотнюк сделала откровенное признание
Хорошие новости об Анастасии Заворотнюк обеспокоенные поклонники получили из первых рук. О том, что состояние актрисы улучшилось, сообщила ее дочь Анна. Под последним постом девушки в Инстаграм пользователи засыпали ее вопросами – некоторые расспрашивали о подробностях ее о подробностях подростковой жизни после откровений о резких изменениях во внешности и разнообразных увлечениях, других интересовало лечение ее звездной мамы, которую, по слухам, увезли в Италию.
В комментариях дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, что артистке стало лучше и вся семья молится о ее выздоровлении и не перестает надеяться.
"Анна, скажите пожалуйста, мамочке лучше?" – спросила одна из поклонниц актрисы.
"да мы боремся,молимся и лечимся", – написала Анна.
Другую подписчицу интересовали планы самой девушки на будущее, в частности, планирует ли дочь Заворотнюк стать мамой.
"Анна, извините за такой вопрос , а вы хотите себе детей?" – поинтересовалась она.
"конечно!)))" – откровенно призналась та.
Отметим, что посты в Инстаграм Анны Заворотнюк начали появляться с завидной регулярностью. После долгого молчания девушка наконец решилась выйти на связь – она рассказывает подробности из своей жизни и делится переживаниями. Ранее она объяснила, что у нее не было сил на общение из-за тяжелой ситуации с мамой. Однако теперь дочери Анастасии Заворотнюк хочется выплескивать свои мысли и чувствовать поддержку.
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