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Осталась в России: раскрыто местонахождение Заворотнюк

Осталась в России: раскрыто местонахождение Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: Vitaly Fedorov/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" живет вместе с мужем

Петр Чернышев переехал в реабилитационный центр в Подмосковье, где находится Анастасия Заворотнюк. Это удалось выяснить журналистам. Значит, актриса находится все в той же клинике. По словам репортеров, фигурист все свободное время проводит рядом с супругой, уезжая только по рабочим вопросам. Кроме того, спортсмен покупает для жены продукты.

Родственники знаменитости не оставляют ее одну. Мужа звезды сериала "Моя прекрасная няня" в больнице сменяет ее мама, которая покидает стены клиники только к вечеру, дополняет телеграмм-канал Mash.

Однако информация о состоянии Анастасии Заворотнюк по-прежнему хранится в секрете. Немного о болезни актрисы рассказала ее дочь, которая верит, что мама обязательно поправится, а пока молится о ее здоровье.

"Прекрасная няня" уже более полугода борется с онкологическим заболеванием. Точный диагноз звезды остается неизвестным. По разным данным, актрисе провели несколько операций на мозге. Однако родственники не прокомментировали эту информацию.

Из-за отсутствия достоверных сведений болезнь Анастасии обрастает слухами и жуткими сплетнями. К примеру, в Сети не раз сообщали о якобы смерти знаменитости.

Также в интернете высказывают версию о загадочном исчезновении Заворотнюк. Блогер Лена Миро и ее подписчики считают, что актриса просто скрывается от долгов.

Дарья ПЕТРОВА

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