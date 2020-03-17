Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" вспомнила о прошлом

Анна Заворотнюк показала подписчикам картины, которые она нарисовала, когда переехала в США. Наследница болеющей знаменитости призналась, что сначала ей было очень тяжело, и выразить свои чувства она могла только на бумаге. Однако потом заграничная жизнь наладилась – девушка нашла друзей и стала счастливой.

Для Заворотнюк-младшей Америка не была незнакомой страной. Вместе с матерью и отцом Дмитрием Стрюковым она жила там в детстве. Вернуться в Россию семье пришлось, когда Анастасию Заворотнюк утвердили на роль Вики в сериале "Моя прекрасная няня".

Уже позже за океаном Анна Заворотнюк получила американский диплом.

"Только переехала в Америку и, будучи человеком, очень привязанным к дому и к семье, серьезно это переживала. Мне было трудно, тяжело и душа моя попросила именно такого выражения на бумаге – одиночество", – рассказала дочь знаменитости в "Инстаграм".

Сейчас большую часть времени Анна проводит вместе с болеющей мамой. Рядом с Заворотнюк также находится ее мать и муж, который, по информации журналистов, переехал в реабилитационную клинику, чтобы постоянно быть с женой.

Если верить данных репортеров, актриса по-прежнему находится в медицинском центре в Подмосковье. Раньше ее местонахождение вызывало вопросы и споры в интернете.

Анастасия Заворотнюк, по неподтвержденным данным, уже полгода борется с онкологическим заболеванием. За это время артистку никто не видел, получить точные сведения о ее диагнозе и состоянии невозможно.