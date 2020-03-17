Родственница звезды сериала "Моя прекрасная няня" опубликовала новое фото

Анна Заворотнюк в последнее время все чаще радует поклонников постами в "Инстаграм", а сейчас девушка даже решилась выйти на публику. Дочь актрисы с подругой побывала на выставке вместе с другими посетителями.

На снимках, которыми поделилась наследница Анастасии Заворотнюк, она выглядит счастливой и улыбается.

Наследница болеющей звезды сериала "Моя прекрасная няня" начала все чаще выходить на связь с подписчиками. Она рассказывает о своем мрачном детстве и жизни в США. Подробности болезни своей мамы она не раскрывает, но уверена, что она обязательно пойдет на поправку.

Из-за того, что достоверной информации о здоровье Анастасии Заворотнюк появляется мало, журналисты и пользователи интернета предполагают самые разные версии обо всем происходящем. Некоторые комментаторы считают, что актриса только изображает болезнь, чтобы спрятаться от долгов. Другие, наоборот, поддерживают родственников актрисы и молятся за ее здоровье.

Напомним, по информации источников, Анастасия Заворотнюк уже полгода лечится от онкологического заболевания. Сейчас артистка находится в подмосковной клинике вместе с мужем.