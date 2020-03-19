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Объявившаяся после молчания Заворотнюк нашла способ разбогатеть

Объявившаяся после молчания Заворотнюк нашла способ разбогатеть
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/
Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" работает в интернете

Анна Заворотнюк вернулась в социальные сети. В последнее время девушка регулярно выкладывает фотографии, рассказывает о своем прошлом и состоянии матери. После этих откровений численность аудитории наследницы звезды выросла значительно, а она в "Инстаграм" указала телефон менеджера, который, как выяснили журналисты, помогает ей зарабатывать.

Связавшись с ним, можно купить рекламу у родственницы актрисы. Так, Анна решила зарабатывать на своем аккаунте. Пока у звезды около 95 тысяч подписчиков. За одну публикацию в профиле она просит 50 тыс. руб., в 15 тыс. обойдется реклама в "сторис", рассказала "Комсомольская правда". 

Скорее всего, заработки родственницы звезды сериала "Моя прекрасная няня" будут расти, так как ежедневно на аккаунт подписываются все больше людей, дополняет "КП".

До этого Заворотнюк-младшая занималась бизнесом – девушка открыла собственный магазин одежды, но уже через несколько месяцев он закрылся. Как раз в этот момент все и узнали о болезни актрисы.

Возможно, вернуться в "Инстаграм" Анна сознательно решила для того, чтобы заработать, так как лечение в реабилитационном центре обходится семье в крупную сумму. Сейчас главный добытчик в семье – Петр Чернышев, который выступает в ледовом шоу Татьяны Навки.

Стоит отметить, что родственники "прекрасной няни" ни разу не обращались за помощью к поклонникам или другим звездам. По крайней мере, информации об этом не было.

В интернете продолжают обсуждать слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк много долгов, поэтому она просто спряталась на время.

Фоторепортаж
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Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

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