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Больной Заворотнюк грозит новая проблема

Больной Заворотнюк грозит новая проблема
Анастасия Заворотнюк. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда "Моей прекрасной няни" может увязнуть в долгах

Анастасия Заворотнюк пропала осенью 2019-о из информационного пространства из-за тяжелой болезни. Все это время ее разыскивали судебные приставы из-за налоговых задолженностей. Актрису не смогли найти в установленный законом срок и пристав закрыл дело, но его могут открыть заново, считает звездный адвокат Сергей Жорин. 

В Люберецком районном отделе УФСПП по Московской области производство по взысканию штрафа в 25 тыс. руб. остановили из-за невозможности отыскать должника. Заворотнюк оказалась должной из-за недвижимости в Подмосковье. 

Анастасия Заворотнюк не оплатила полностью долги за площадь с дачей, судебные приставы взыскали их в декабре 2018 г., сообщает "Комсомольская правда". 

Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал изданию, что дело по выплате долга могут открыть заново и процесс будет продолжаться. По словам юриста, Федеральная налоговая служба может подать новое заявление о взыскании задолженности уже на следующий день после закрытия дела. 

Ранее "Утро" рассказало, что в реабилитационную клинику, где находится Анастасия Заворотнюк, переехал ее муж Петр Чернышев.О состоянии звезды сериала "Моя прекрасная няня" ничего не известно.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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