Уставшей от шумихи девушке, видимо, захотелось побыть в одиночестве

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна активно общается с публикой после затянувшегося молчания. Девушка делится своими мыслями, переживаниями, а также публикует множество фото и видео. Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" внимательно следят за жизнью Анны и поддерживают оказавшуюся в непростой ситуации наследницу актрисы.

О болезни матери, которая, по слухам, борется с раком, девушка в последнее время не распространяется, предпочитая рассказывать о собственной жизни. Так, недавно она пустилась в откровения о подростковом периоде и кардинальных изменениях во внешности. Теперь же в ее сторис появился снимок глухого леса. Атмосферный кадр Анна Заворотнюк подписала лаконично: "Единение с природой". Возможно, уставшей от шумихи вокруг их семьи и волнений за здоровье мамы девушке захотелось побыть в одиночестве и насладиться тишиной и спокойствием.

Под одним из последних постов дочери Анастасии Заворотнюк пользователи желают ей счастья, пытаются поднять настроение комплиментами и благодарят за то, что она начала выходить на связь.

"Нежная, милая.😍 Аня, вы просто обязанны быть счастливой!" "Нам только в радость читать твои посты" "Какая вы красивая" "Какая красивая 😍 желаю всей вашей семье счастья и скорейшего выздоровления мамочке", – пишут они (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее дочь Заворотнюк ответила на вопросы пользователей о здоровье матери.