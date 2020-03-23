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Коронавирус изменил планы Заворотнюк

Коронавирус изменил планы Заворотнюк
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/
Карантинные меры сыграли на руку дочери звезды "Моя прекрасная няня"

Анна Заворотнюк призналась, что нашла во вспышке COVID-19 хорошее. Ее подруга детства, которая всегда была рядом с ней в трудные моменты, не успела вовремя покинуть Россию и вернуться домой заграницу. В результате девушки проводят время вместе, хотя и не рассчитывали на такой подарок.

"У нас были большие планы. Но коронавирус круто поменял планы всех и наши тоже", – поведала дочь актрисы в "Инстаграм", добавив, что хотела посетить выставку и спектакль, но не удалось из-за ограничений, которые ввели в Москве, чтобы не допустить распространения китайского вируса.

Впрочем, Анна считает, что при любой ситуации необходимо уметь радоваться жизни.

Поклонники тут же откликнулись на пост, отметив, что Заворотнюк и ее подруга – пример женской дружбы. Многие не могли не подчеркнуть, что Анна прекрасно выглядит.

Фанаты также не обошли стороной волнующий немало людей вопрос о состоянии Анастасии Заворотнюк. Одна из подписчиц дочери артистки поинтересовалась, "как обстоят дела". Анна раскрывать детали не стала, но заявила, что "все будет хорошо".

 

 

О том, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" больна, стало известно осенью 2019 года. Родные подтвердили, что Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым недугом, но не назвали диагноз. Где сейчас находится актриса, доподлинно неизвестно. Однако журналисты говорили о том, что она лечится в реабилитационной клинике в Подмосковье.

О состоянии Анастасии Заворотнюк раннее высказалась подруга Джигарханяна. 

Полина ИВАНОВА

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