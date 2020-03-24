Беды сыплются на человечество неспроста

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна на фоне пандемии коронавируса, из-за которой многие страны погрузились в настоящий хаос, задумалась о том, почему в мире случается так много природных катастроф и эпидемий в последнее время. Вспышку вируса из Китая, из-за которой государства закрыли границы, а люди сидят в изоляции, называли уже и началом третьей мировой войны, и апокалипсисом.

Анна Заворотнюк поделилась с подписчиками своими размышлениями о несчастьях, одолевающих человечество. Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" предположила, что причина в том, что на планете накопилось слишком много зла.

"Войны, непонимания людей, человеческая вражда, все это и порождает такой дисбаланс", – написала она под своим фото в Инстаграм.

При этом наследница Анастасии Заворотнюк, на которую тоже обрушились несчастья – по слухам, актриса борется с раком, а из-за дорогого лечения у семьи начались, по словам знакомых, проблемы с финансами – призвала бояться своих желаний. Судя по всему, Анна намекала на паникеров – если слишком много думать о плохом, эти мысли непременно сбудутся.

Девушка в завершение своих философских рассуждений отметила, что мир спасут красота и гармония.

"Говорят, что мир спасет красота. Но именно широкое ее понятие, не просто облик, правильные черты или закон золотого сечения. А красота в гармонии, а гармония подразумевает, что все совершенно и все прекрасно: помыслы, мысли, поступки, действия, природа и все мироздание", - заключила Анна.

Видимо, чтобы привести в порядок и свои мысли, дочь Анастасии Заворотнюк отправилась на прогулку в глухой лес, чтобы побыть наедине с природой.