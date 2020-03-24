Бактериологическое оружие оказалось эффективнее пушек и танков

Эпидемия COVID-19 – это кодовое название третьей мировой войны. Об этом заявил грузинский писатель Тамаз Чеишвили. По его мнению, кому-то очень не понравились экономические успехи Пекина, и на Китай направили новое оружие - бактериологическое.

"За две недели взорвался китайский экономический рай", – цитирует литератора "Регнум".

Страна с населением в полтора миллиарда человек, конечно, не вымерла от вируса, но ее предприятия, где производилось все – от космических ракет до средств гигиены, – пришлось останавливать. Впрочем, Чеишвили не исключает, что китайцы сами придумали такой ход, чтобы обрушить глобальную экономику и одним махом избавиться от конкурентов. В этом случае они оказались умнее остальных.

Ранее стало известно, что коронавирус COVID-19 могли создать искусственно - соответствующие разработки велись в США и лаборатории в китайском Ухане. При этом в ООН опасаются, что от заболевания погибнут миллионы людей, населяющих преимущественно бедные страны.