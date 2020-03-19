ООН призвала не жалеть денег и сил на развитие здравоохранения

От пандемии COVID-19 могут погибнуть миллионы людей на Земле, если общими усилиями не начать борьбу с коронавирусом. Об этом заявил сегодня генсек Организации Объединенных наций Антониу Гутерриш.

По его словам, самый печальный итог случиться в случае распространения смертельной инфекции в бедных странах.

Гутерриш считает, что пандемия требует скоординированных и новаторских действий со стороны развитых государств.

"Наш мир сталкивается с общим врагом. Мы находимся в состоянии войны с вирусом", – цитирует Reuters генсека.

Он призвал помочь африканские страны и другие развивающиеся государства на фоне пандемии.

"Мы должны быть абсолютно сильными, поддерживая их, потому что вирус приходит к ним, а их системы здравоохранения крайне слабы, поэтому им нужна очень сильная поддержка со стороны развитого мира, и если в этой поддержке будет отказано, у нас могут быть катастрофические последствия", – сказал Гутерриш и предупредил, что миллионы людей могут умереть.

Ранее в четверг, 19 марта, власти Ирана сообщили, что в их стране от коронавируса погибает один человек каждые десять минут, а около 50 иранцев заражаются инфекцией за один час, передает агентство IRNA.

Кроме того, сегодня выяснилось, что Италия по смертности от COVID-19 уже обогнала Китай.

По последним данным, число погибших из-за коронавируса достигло 9325, зараженных – 229 тыс, из них выздоровели 85 тыс человек.