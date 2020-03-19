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Смертность в Италии от коронавируса превысила китайскую

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От COVID-19 скончались 3405 итальянцев

Коронавирус убил больше человек в Италии, где серьезнее всего бушует эпидемия в Европе, чем в Китае, где она началась. В Поднебесной от этого вируса умерло 3245 человек. Об этом рассказало агентство ANSA со ссылкой на главу Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли.

Как говорится в материале, сейчас в Италии 33,2 тысячи зараженных. За сутки количество больных увеличилось на 4,5 тысячи. Выздоровело 4440 человек. 

В Италии введены жесткие меры из-за распространения коронавируса. Страна фактически закрыта на карантин. Не работают заводы, рестораны и другие общественные места. Однако президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани отметил в разговоре с агентством "ФедералПресс", что в Италии нет паники. При этом он полагает, что пик распространения коронавируса еще не достигнут. 


Полина ИВАНОВА

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