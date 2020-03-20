В онлайн-магазинах теперь можно заказать не больше двух гаджетов

Корпорация Apple ввела ограничения на продажу iPhone во многих странах. Лимит был установлен после временного закрытия торговых точек компании за пределами Китая в качестве меры борьбы с распространением коронавируса.

Теперь пользователи онлайн-магазина могут отправить себе в корзину только два гаджета. Ограничения действуют в Китае, США, РФ и ряде других стран, сообщает Reuters.

Последний раз подобная мера была предпринята компанией в 2007 году. Тогда iPhone был впервые представлен публике, чтобы не допустить его перепродажи техники.

Недавно Apple объявила, что из-за угрозы распространения COVID-19 все магазины компании за пределами Китая будут закрыты до 27 марта.



