Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Продажи айфонов в магазинах прекратились на фоне пандемии

Продажи айфонов в магазинах прекратились на фоне пандемии
Фото: Wang Gang/Utuku/Ropi/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Apple закрывает магазины

Продукция американской компании станет недоступной на две недели из-за коронавируса. Однако паниковать любителям "яблока" рано. Речь идет о розничных магазинах Apple, которые находятся за пределами Китая. Об этом заявил глава корпорации Тим Кук. В своем Твиттер он написал, что решение принято в связи с распространением коронавируса по всему миру.

"Apple временно закрывает все розничные магазины за пределами Большого Китая до 27 марта", – говорится в сообщении.

Кук отметил, что необходимо предпринимать все возможное для борьбы со вспышкой COVID-19. По его словам, компания выделит 15 миллионов долларов для лечения заразившихся коронавирусом.

В целом у Apple порядка 460 магазинов по всему миру, из которых более половины – в США. Айфоны и другие товары компании пока можно будет купить в онлайн-магазинах.

Ранее эксперты назвали мобильные телефоны одним из источников распространения коронавируса.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели

Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам

Коронавирус стремительно расползается по России

Еще шесть россиян подхватили китайскую заразу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей