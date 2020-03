Продукция американской компании станет недоступной на две недели из-за коронавируса. Однако паниковать любителям "яблока" рано. Речь идет о розничных магазинах Apple, которые находятся за пределами Китая. Об этом заявил глава корпорации Тим Кук. В своем Твиттер он написал, что решение принято в связи с распространением коронавируса по всему миру.

"Apple временно закрывает все розничные магазины за пределами Большого Китая до 27 марта", – говорится в сообщении.

In our workplaces and communities, we must do all we can to prevent the spread of COVID-19. Apple will be temporarily closing all stores outside of Greater China until March 27 and committing $15M to help with worldwide recovery. https://t.co/ArdMA43cFJ