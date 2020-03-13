Защититься от инфекции можно, если чаще обрабатывать гаджеты антисептиком

Одним из главных переносчиков бактерий и вирусов оказался мобильный телефон. О том, как избежать инфекции, рассказали в Роспотребнадзоре.

Гаджеты часто соприкасаются с лицом, их нередко берут грязными руками и почти никогда не дезинфицируют, что повышает риск заболевания не только гриппом, но и коронавирусом, сообщается на сайте ведомства.

Чтобы избежать заражения, специалисты советуют часто и тщательно мыть руки, а также обрабатывать телефон антисептиком после каждого посещения общественных мест. Чехол же лучше снимать и дезинфицировать отдельно, уточняет RT.

Ранее эксперты рассказали о том, какие еще способы помогут в борьбе с пандемией коронавируса.