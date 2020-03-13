Российские регионы останутся без денег из-за коронавируса
Пандемия коронавируса и вынужденные ограничительные меры из-за карантина грозят полным истощением резервов в 2020 г. в 70% российских регионов. Таковы выводы агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).
По данным НКР, в трех субъектах Федерации – Удмуртии, Мордовии и Ульяновской области – ликвидных ресурсов уже не осталось совсем. Еще в 16 субъектах зафиксирован рост просроченной кредиторской задолженности. Далее ожидается нулевой рост доходов бюджетов при увеличении расходов на 10% – это в лучшем случае. Поэтому регионы продолжат тратить резервы, чтобы исполнять первостепенные обязательства.
"Сокращение ликвидных резервов до нуля в 2020 году будет зафиксировано в 62 субъектах РФ. В рамках такого сценария потребности регионов в долговом финансировании бюджетных дефицитов составят порядка 500 миллиардов рублей", - говорится в докладе "Время копить, время тратить".
В федеральном бюджете на текущий год было предусмотрено 717 млрд руб. на дотации субъектам. Учитывая падение стоимости нефти, увеличивать финансовую помощь регионам будет не из чего. Придется влезать в долги.
В прошлом году доходы росли в 79 регионах, средний показатель – плюс 10%. Однако там же росли и расходы, причем соотношение было явно не в пользу прибыли: в среднем траты увеличились на 15%, передает URA.RU.
Накануне глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что бюджет страны в 2020 г. недополучит около 3 трлн руб, что приведет к повышению уровеня бедности в РФ.
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