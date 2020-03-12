Бюджет страны в этом году недополучит около трех триллионов рублей

Россия в 2020 г. может столкнуться с ростом бедности. Об этом сегодня заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе заседания комитета по бюджету и финансовым рынкам в Совете Федерации.

Он напомнил, что когда кабмин работал над бюджетом на текущий год, то рассчитывал на снижение бедности за счет реализация мер из послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

"Наоборот, мы встречаемся с вызовами как минимум неуменьшения бедности. К сожалению, может быть даже увеличение", – цитирует РИА "Новости" Кудрина.

Также глава СП предположил, что рост российской экономики в 2020-ом при ценах на нефть на уровне $35 за баррель будет близок к нулевому значению.

Он назвал прогноз правительства при формировании бюджета страны уже устаревшим на фоне идущей сейчас сырьевой войны. По его мнению, из-за слабых цен на нефть и падающего рубля казна РФ в нынешнем году может недополучить 3 трлн руб., пишет ТАСС.

Между тем, на заседании правительства его глава Михаил Мишустин выступил с более утешительным прогнозом. Премьер-министр уверен, что собственных резервов РФ будет достаточно на долгосрочную перспективу, несмотря на низкие цены на нефть, а также тот факт, что страна уже не один год живет в условиях очень низкой инфляции.

"У нас сейчас большой запас прочности: золотовалютные активы Банка России превысили $570 млрд, более чем в 10 трлн руб оценивается объем ликвидных средств Фонда национального благосостояния, и даже при устойчиво низких ценах на нефть для компенсации бюджетных потерь этих средств нам хватит на много лет", – сообщил Мишустин.

Он заверил, что российская экономика находится под контролем и правительства, и президента страны.