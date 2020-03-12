Нефтяная война обречет россиян на бедность
Россия в 2020 г. может столкнуться с ростом бедности. Об этом сегодня заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе заседания комитета по бюджету и финансовым рынкам в Совете Федерации.
Он напомнил, что когда кабмин работал над бюджетом на текущий год, то рассчитывал на снижение бедности за счет реализация мер из послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.
"Наоборот, мы встречаемся с вызовами как минимум неуменьшения бедности. К сожалению, может быть даже увеличение", – цитирует РИА "Новости" Кудрина.
Также глава СП предположил, что рост российской экономики в 2020-ом при ценах на нефть на уровне $35 за баррель будет близок к нулевому значению.
Он назвал прогноз правительства при формировании бюджета страны уже устаревшим на фоне идущей сейчас сырьевой войны. По его мнению, из-за слабых цен на нефть и падающего рубля казна РФ в нынешнем году может недополучить 3 трлн руб., пишет ТАСС.
Между тем, на заседании правительства его глава Михаил Мишустин выступил с более утешительным прогнозом. Премьер-министр уверен, что собственных резервов РФ будет достаточно на долгосрочную перспективу, несмотря на низкие цены на нефть, а также тот факт, что страна уже не один год живет в условиях очень низкой инфляции.
"У нас сейчас большой запас прочности: золотовалютные активы Банка России превысили $570 млрд, более чем в 10 трлн руб оценивается объем ликвидных средств Фонда национального благосостояния, и даже при устойчиво низких ценах на нефть для компенсации бюджетных потерь этих средств нам хватит на много лет", – сообщил Мишустин.
Он заверил, что российская экономика находится под контролем и правительства, и президента страны.
В Кремле раскрыли план США по Украине
Забота Белого дома о Незалежной оказалась мнимой
Коронавирус неизбежен: известный доктор сделал пугающее заявление
Телеведущий призвал смириться с проблемой и запастись лекарствами
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Тихий вредитель: назван неожиданный враг потенции
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- День Прокопа Перезимнего: что нельзя делать 12 марта
- Анекдот дня на 12 марта
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Гороскоп на март 2020: четыре знака ждут серьезные перемены
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Звезда "Кухни" показала фигуру после слухов о пластике
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик