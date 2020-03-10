Кремль научился извлекать уроки из торговых баталий администрации Трампа

Обвал цен на нефтяном рынке можно считать экономической войной, в которой шансы России на победу весьма высоки. Об этом пишет профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев в своей большой аналитической статье в National Interest.

Он отмечает, что после введенном США в 2019 г. очередном пакете санкций против РФ российский президент Владимир Путин предупредил, что Москва ответит рестрикциями в любое время и в любом месте по своему выбору. Разрушение соглашения ОПЕК+ и провоцирование ценовой войны с Саудовской Аравией может "показаться странным и озадачивающим способом реагирования, но возможно, есть технология для такого безумия", говорится в материале.

"Я считаю, что Кремль делает ставку на то, что к концу года он сможет не только дать отпор Соединенным Штатам, но и восстановить свое партнерство с Саудовской Аравией", – полагает автор.

По его мнению, одним из главных недостатков американских политиков является их дурная привычка громко провозглашать свои стратегии на месяцы или даже годы вперед, давая своим противникам достаточно времени для подготовки. В качестве примера он привел угрозы в адрес проектов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". В итоге, Москва, подведя подготовительные работы, сосредоточившись на технически сложных участках, второй уже запустила, а первый, пусть и с опозданием, но будет достроен к концу 2020-го.

"Да, задержки было достаточно, чтобы заставить Россию продолжать использовать Украину для некоторого экспортного транзита, но позиция Москвы на европейских энергетических рынках остается в значительной степени неизменной", – указывает профессор.

Резервный план Вашингтона заключался в том, чтобы заставить европейцев, пока "СП – 2" не достроен, покупать больше американского топлива. Действительно, важной частью стратегии США в новую эру конкуренции великих держав является противостояние с Россией за энергетические рынки.

В течение второго срока правления администрации Барака Обамы Штаты намеревались побудить Саудовскую Аравию повторить свои действия 80-х годов прошлого века, чтобы нанести ущерб российским производителям и вынудить Москву отказаться от своих действий на Украине и в Сирии.

Однако Эр-Рияд не смог выдержать долгую ценовую войну из-за огромных требований к саудовскому бюджету. Саудовская Аравия резко перешла от конкуренции с РФ к новой стратегии координации с ней, итогом чего стали соглашения ОПЕК+, разработанные для стабилизации мировых энергетических рынков и установления окончательного "минимума" для цен на энергоносители. В обмен на сотрудничество Москва ожидала, что Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива направят финансовые потоки, которые были заблокированы санкциями США и ЕС, в российскую экономику. Но этого не произошло, за редким исключением.

Тем не менее, как утверждает автор, слабость этого подхода заключалась в дикой природе энергетического сектора Штатов. Американские производители были готовы извлечь выгоду из повышения цен и восполнить освободившиеся ниши на рынке, поскольку не участвовали в соглашении ОПЕК+.

"За последние несколько месяцев мы стали свидетелями нового ужесточения политики Кремля, когда Россия готова пойти на риск эскалации, чтобы получить преимущество или дискредитировать США. В течение последних нескольких недель мир наблюдал, как эта картина разворачивается в Сирии и Турции. Русские прорвали некоторые красные линии Анкары, а затем позволили Турции увидеть, в какой степени она может или не может полагаться на Штаты и своих европейских союзников, – и тогда президент Реджеп Эрдоган отправился в Москву, чтобы возобновить переговоры с Владимиром Путиным", – отмечается в статье.

В сложившемся рыночном альянсе Москвы и Эр-Рияда российские производители топлива почувствовали, что они находятся на проигрышной стороне и уже год громко заявляют, что РФ должна выйти из сделки. А тут еще подоспела паника от эпидемии коронавируса, которая дала им возможность утверждать, что дальнейшие сокращения ОПЕК+ не сделают ничего, чтобы предотвратить падение цен на энергоносители, и Россия продолжит терять долю рынка.

Но у Москвы есть несколько преимуществ.

"Российский бюджет может быть выполнен при гораздо более низких нефтяных ценах, чем саудовский. Россия может увеличить свой трубопроводный экспорт, а саудовская нефть при увеличении добычи будет дольше доходить до потребителя, поскольку ее доставляют танкерами. И что самое главное, Саудовская Аравия хочет конкурировать с Россией за долю рынка в Европе, а значит, планирует вытеснить оттуда более дорогостоящий американский экспорт", – подчеркивает Гвоздев.

При этом, считает профессор, сами американские производители нефти достигнут точки, когда для бизнеса больше не будет смысла продолжать работать, т.к. они столкнутся с перспективой гораздо более низких доходов. В этой ситуации возможно ухудшение отношений между Эр-Риядом и Вашингтоном.

Очередной кризис в Персидском заливе не только повысит цены на энергоносители, но и укрепит убежденность России в том, что ее северный маршрут является гораздо более безопасным для экспорта энергоресурсов.

Также Гвоздев оценил шаги "талантливой команды" Минфина РФ, который создал хороший денежный резерв на черный день.



"Путин извлек уроки из торговых войн Трампа: быть готовым к кратковременному ущербу, если ты считаешь, что твои оппоненты будут вынуждены уступить. Возможно, эти его предположения в предстоящие недели и месяцы подтвердятся", – резюмировал профессор.

Напомним, ранее сегодня, выступая перед депутатами Госдумы, Путин заявил, что цены на нефть меняются, вместе с ними курс нацвалюты и биржи, однако страна данный период пройдет достойно, а российская экономика в целом будет укрепляться.